Conte: „Bin glücklich hier“

- Quelle: The Athletic

Antonio Conte hat sich zu seiner Zukunft bei Tottenham Hotspur geäußert. „Das ist eine Frage, die mich und den Klub betrifft“, zitiert ‚The Athletic‘ den Trainer der Spurs, „aktuell gebe ich alles für Tottenham. Ich habe einen Vertrag und damit das Projekt akzeptiert, eine Mannschaft aufzubauen und dem Klub zu helfen. Aber es können 1000 Dinge passieren. Der Klub könnte auch den Trainer entlassen, es gibt viele mögliche Situationen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des 53-Jährigen läuft zum Saisonende aus, Gespräche über eine Verlängerung laufen. Conte erklärt: „Ich bin glücklich, hier zu sein, genieße die Zeit hier und bin glücklich damit, wie ich hier arbeiten kann.“ Der Italiener übernahm die Spurs im November 2021 und führte sie in seiner ersten Saison auf Platz vier. Aktuell steht die Mannschaft an Rang fünf in der Premier League.

Lese-Tipp

Freiburg: Schade vor Wechsel in die Premier League