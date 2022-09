Everton holt neuen Keeper

Torhüter Eldin Jakupovic wechselt zum FC Everton, dort unterzeichnet er nach Klubangaben einen „Kurzzeitvertrag“. Der 37-Jährige war seit Sommer vertragslos. Zuvor stand er fünf Jahre lang für Leicester City zwischen den Pfosten, absolvierte allerdings nur zwei Ligaspiele.

Everton reagiert damit auf die Ausfälle von Jordan Pickford (28) und Andy Lonergan (38). Im Gegensatz zu Pickford, der wohl erst nach der Länderspielpause wieder einsatzfähig ist, wird Lonergan in einigen Wochen zurückerwartet.

