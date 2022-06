Stachs Plan heißt Mainz

Matthias Stach hat Auskunft über die Planungen seines Sohnes Anton Stach gegeben. Der TV-Kommentator sagt der ‚Bild‘: „Es war eine tolle, erste Saison. Doch jetzt geht es für ihn darum, sich zu etablieren. Es geht um Spielzeiten, damit er sein Potential weiter ausbauen kann. Somit ist ganz klar der Plan sich in Mainz weiter zu entwickeln.“

Zwar solle man „nie nie sagen“, dennoch ist davon auszugehen, dass Stach zumindest die kommende Saison am Bruchweg verbringt. Dorthin war der U21-Europameister erst im vergangenen Sommer gewechselt und sich nicht nur in der Bundesliga etabliert, sondern sogar den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft. RB Leipzig soll ein Auge auf den 23-jährigen Mittelfeldspieler geworfen haben.