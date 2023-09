Hoeneß-Kritik an Bayerns Transfermarkt

Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß hofft in den nächsten Transferperioden auf ein besseres Zeitmanagement beim FC Bayern. „Von Ausnahmefällen abgesehen sollten wir in Zukunft am letzten Transfertag nicht mehr mitten im Geschehen sein. Früher haben wir über diesen Deadline Day gelacht“, sagt Hoeneß der ‚Süddeutschen Zeitung‘.

Die Bayern gaben kurz vor Transferschluss noch Benjamin Pavard (27/Inter Mailand), Josip Stanisic (23/Bayer Leverkusen) und Ryan Gravenberch (21/FC Liverpool), holten aber keinen Ersatz. Die angedachten Personalien João Palhinha (28/FC Fulham), Armel Bella-Kotchap (21/PSV Eindhoven), Trevoh Chalobah (24/FC Chelsea) oder João Cancelo (29/FC Barcelona) ließen sich aus unterschiedlichen Gründen nicht umsetzen.