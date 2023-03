Van Gaal verhinderte Gakpo-Wechsel

Cody Gakpo (23) stand im vergangenen Sommer kurz vor einem Wechsel zu Leeds United. Gegenüber ‚DAZN‘ sagt Leeds-Präsident Andrea Radrizzani: „Wir waren so kurz davor, Cody Gakpo zu verpflichten. Es war am Deadline Day im August erledigt, auch mit PSV.“ Der Grund für den geplatzten Wechsel sei die Weltmeisterschaft in Katar gewesen.

Radrizzani zufolge verhinderte der ehemalige Niederlande-Trainer Louis van Gaal die Unterschrift: „Van Gaal hat Gakpo angerufen und ihm gesagt, er solle wegen der Weltmeisterschaft warten.“ Im darauffolgenden Winter wechselte der Angreifer dann von der PSV Eindhoven zum FC Liverpool, Leeds schaute in die Röhre.

