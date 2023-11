Barça: Roberto wieder fit

Sergi Roberto steht vor seinem Comeback für den FC Barcelona. Die Blaugrana verkünden offiziell, dass der rechte Verteidiger, der auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann, seine Muskelverletzung überstanden hat und wieder im Aufgebot steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Roberto könnte also bereits in der heutigen Champions League-Partie gegen den FC Porto (21 Uhr) wieder zum Einsatz kommen. Zuvor musste der 31-jährige Spanier, der die Katalanen in der laufenden Spielzeit auch schon zweimal als Kapitän aufs Feld führte, die vergangenen sieben Spiele passen. Während Torhüter Marc-André ter Stegen wie sich bereits abzeichnete weiterhin aufgrund einer Rückenverletzung ausfällt, hat sich Gavi erfolgreich einer OP am Knie unterzogen. Das Mittelfeld-Juwel erlitt jüngst einen Riss des rechten Kreuzbandes.