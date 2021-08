Medien: Freiburg neuer Favorit bei Buchanan

Gewinnt der SC Freiburg das Rennen um Tajon Buchanan? Das US-Portal ‚MLS-Multiplex‘ führt die Breisgauer gemeinsam mit dem FC Brügge als Favoriten auf einen Transfer des kanadischen Flügelstürmers auf. Dabei beruft sich das Medium auf eine spielernahe Quelle. Vom zuletzt ebenfalls interessierten FC Augsburg ist keine Rede.

Dem Insider zufolge sei es der Plan von Buchanans Klub New England Revolution, den 22-Jährigen nach Europa zu transferieren und umgehend auszuleihen. Buchanan zählt so den hoffnungsvollsten jungen Spielern der MLS und kommt in zwölf Ligapartien auf sieben Scorerpunkte.