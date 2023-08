Caicedo-Ablöse explodiert

Moisés Caicedo wird aller Voraussicht nach in Kürze der teuerste Einkauf eines Klubs aus der Premier League. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, will der FC Chelsea sein Angebot für den 21-jährigen Mittelfeldspieler auf umgerechnet rund 133 Millionen Euro erhöhen. Die Blues sind laut Fabrizio Romano zuversichtlich, dass der Deal mit Brighton & Hove Albion noch am Wochenende über die Bühne geht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Seagulls hatten zuvor ein Angebot des FC Liverpool über 127 Millionen Euro angenommen. Caicedo hatte im Anschluss aber mitgeteilt, dass er nicht an die Anfield Road wechseln will. Der Nationalspieler aus Ecuador steht bereits seit Mai bei Chelsea im Wort. Sein Traum von der Stamford Bridge dürfte nun in Kürze Wirklichkeit werden.