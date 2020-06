Evertons Angebot für Todibo

Der FC Everton hofft weiter auf den Zuschlag bei Jean-Clair Todibo. Einem Bericht der katalanischen ‚Sport‘ zufolge haben die Toffees beim FC Barcelona ein Angebot in Höhe von 22 Millionen Euro plus drei Millionen an Boni eingereicht. Barças Antwort stehe noch aus, der spanische Meister soll auf eine noch höhere Ablöse spekulieren.

Todibo ist noch bis Ende Juni an den FC Schalke verliehen. Die Königsblauen besaßen ihrerseits bis zum 31. Mai eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro, ließen diese aber aus wirtschaftlichen Gründen verstreichen. Der Vertrag des 20-jährigen Innenverteidigers beim FC Barcelona läuft noch bis 2023.