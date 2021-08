Sabitzer-Transfer zum FC Bayern „nimmt Formen an“

RB Leipzig könnte in Kürze eine Art Generationswechsel im Mittelfeld vollziehen. Laut einem Bericht der ‚Leipziger Volkszeitung‘ nimmt Marcel Sabitzers (27) Wechsel zum FC Bayern München „Formen an“.

Mithilfe der Ablöse solle dann Wunschspieler Ilaix Moriba (18) vom FC Barcelona finanziert werden, so das Lokalblatt. Vereinfachen könne den Deal demzufolge, dass beide Spieler in Roger Wittmann denselben Berater haben. „Und weil das Leben ein Geben und Nehmen ist, könnte RB Herrn Sabitzer geben und dafür den jungen Moriba nehmen“, schreibt die Zeitung in ihrer Printausgabe vom heutigen Montag.

Etwas mehr als eine Woche lang ist das Transferfenster in diesem Sommer noch geöffnet. Genug Zeit also, um die beiden Deals abzuwickeln. Und auch der Verkauf von Marcel Halstenberg an Borussia Dortmund wird wohl noch über die Bühne gehen.