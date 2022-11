Liverpool-Verkauf: Interessenten-Duo steigt aus

Zwei potenzielle Käufer des FC Liverpool haben sich bereits aus dem Rennen verabschiedet. „Unsere Position hat sich seit dem Sommer weiterentwickelt, und wir konzentrieren uns jetzt auf Nizza und erhöhen unsere Ambitionen für den Verein, um ihn zu einem Spitzenverein in Frankreich zu machen, der mit PSG konkurrieren kann“, erklärt ein Sprecher von Ineos-Chefs Jim Ratcliffe gegenüber dem ‚Telegraph‘ und stellt klar: „Das ist ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als der Kauf eines Premier-League-Klubs.“

Über den Einstieg des reichsten Engländer wurde am gestrigen Dienstag in englischen Medien diskutiert. Der Milliardär wurde zuvor auch mit einem Kauf des FC Chelsea und von Manchester United in Verbindung gebracht. Der mögliche Kaufpreis wird mittlerweile auf umgerechnet rund 5,7 Milliarden Euro taxiert. Eine Summe, die auch die US-amerikanische Ricketts-Familie nicht investieren möchte. Die Besitzer des Baseball-Teams Chicago Cubs, die sich beim Chelsea-Verkauf im Sommer Todd Boehly geschlagen geben mussten, werden kein Angebot für die Reds abgeben.