Cannavaro übernimmt bei Udine

Fabio Cannavaro kehrt in den italienischen Fußball zurück. Der Weltmeister und Ballon d’Or-Sieger von 2006 übernimmt das Traineramt bei Udinese Calcio und unterschreibt beim abstiegsbedrohten Klub einen kurzfristigen Vertrag bis zum Saisonende. Derzeit liegt Udine mit 28 Punkten auf Platz 17 und ist punktgleich mit dem dahinterliegenden Frosinone Calcio.

„Der Verein sieht in seiner Erfahrung auf dem Spielfeld sowie in seiner unbestrittenen Führungsstärke die richtige Person, um die Mannschaft zum Ziel der Rettung zu führen“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Für Cannavaro ist es nach Stationen in China und der Serie B bei Benevento Calcio der erste Trainerjob in der Serie A.