Schalke vor Baumgartl-Verpflichtung

Für Timo Baumgartl hätte die vergangene Saison durchaus erfolgreicher verlaufen können. Der 27-jährige Innenverteidiger kam für Leihklub Union Berlin nach einer überstandenen Hodenkrebs-Erkrankung lediglich in acht Bundesliga-Spielen zum Einsatz. Um künftig wieder häufiger auf dem Feld stehen zu dürfen, wählt Baumgartl nun offenbar den Weg in die zweite Liga.

Laut ‚Sky‘ steht der zwischenzeitlich zur PSV Eindhoven zurückgekehrte Abwehrmann kurz vor einem Wechsel zum FC Schalke 04. Mit den Knappen soll bereits eine mündliche Vereinbarung getroffen worden sein. Eine Ablöse wird dem Bericht zufolge nicht fließen, obwohl der Rechtsfuß noch bis 2024 bei der PSV unter Vertrag steht. Das Arbeitspapier wird vorzeitig aufgelöst, heißt es weiter.

Letzte Details wie die Vertragslaufzeit gilt es noch zu klären. Dann soll der Deal in den nächsten Tagen über die Bühne gehen, so der TV-Sender. Dem ehemaligen Abwehrspieler vom VfB Stuttgart und von der PSV Eindhoven steht also ein Neustart in Liga zwei bevor.