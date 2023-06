Pulisic-Entscheidung gefallen | „Barça oder nichts“

Milan on fire

Der AC Mailand hat auf dem Transfermarkt einiges vor. „Milan entfesselt“, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘ am heutigen Dienstag mit Blick auf das, was die Rossoneri so alles planen. Neuzugang Nummer eins soll sich der Sportzeitung zufolge bereits im Anflug befinden: Ruben Loftus-Cheek vom FC Chelsea. Mit Christian Pulisic soll zeitnah ein weiterer Londoner folgen. Es gebe zwar noch keine Einigung im Transferpoker, die ‚Gazzetta dello Sport‘ prognostiziert aber, dass in der nächsten Woche ein Zehn-Millionen-Deal samt Boni stehen könnte.

Wunschkandidat für den Sturm sei West Ham-Stürmer Gianluca Scamacca. Kurz vor der Unterschrift in Mailand stehe derweil das Duo Luka Romero (kommt ablösefrei von Lazio Rom) und Marco Sportiello von Atalanta Bergamo, der als Ersatztorwart eingeplant ist. Bis zum Deadline Day sei damit zu rechnen, dass Milan 15 bis 20 ein- und ausgehende Transfers verkünden wird. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ gibt deshalb den Tipp: „Vergiss nicht dein Handy, wenn du zum Strand fährst.“

Hola Barça

Gestern Mittag gab der FC Barcelona die langerwartete Verpflichtung von Ilkay Gündogan bekannt. Klar, dass ein Bild des deutschen Nationalspielers mit einem Barça-Trikot in der Hand heute auf den Titelseiten der katalanischen Sportpresse prangt. „Gündogan, offiziell“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘ und druckt ein Zitat des Champions League-Siegers ab: „Es hieß Barça oder nichts.“ Auf der Front der ‚Sport‘ sticht hingegen nur ein Wort ins Auge: „Verpflichtet.“