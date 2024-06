Lewandowski macht weiter

Robert Lewandowski bleibt der polnischen Nationalmannschaft auch nach der Europameisterschaft erhalten. Wie der 35-jährige Angreifer des FC Barcelona auf der Pressekonferenz vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Frankreich am Mittwoch (18 Uhr) betonte, wird er seine Nationalmannschaftskarriere noch nicht beenden: „Ich spüre immer noch dieses Feuer in mir. Vielleicht wache ich irgendwann auf und sage: Ich muss aus der polnischen Nationalmannschaft zurücktreten. Aber dieser Moment ist noch nicht gekommen.“

Polen wird die K.O.-Phase des Turniers nach zwei Niederlagen gegen die Niederlande (1:2) und Österreich (1:3) verpassen. Wegen eines Muskelfaserrisses fiel Lewandowski im ersten Spiel aus und konnte auch in der zweiten Partie nicht von Anfang an auflaufen. Gegen Frankreich möchte der Mittelstürmer jedoch noch einmal zeigen, was in ihm steckt. „Ich kann jetzt sagen: Ich bin bereit. Leider ist es jetzt zu spät für uns“, so Lewandowski.