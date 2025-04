FCK: Schnäppchen-Klausel bei Ache

Ragnar Ache könnte den 1. FC Kaiserslautern im kommenden Sommer verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist im Arbeitspapier des Stürmers eine Ausstiegsklausel in Höhe von unter fünf Millionen Euro verankert. Der 26-Jährige war im Sommer 2023 für eine Million Euro von Eintracht Frankfurt zu den Roten Teufeln gewechselt und besitzt beim Zweitligisten noch einen Vertrag bis 2026.

Ache selbst würde in der kommenden Saison gerne in der ersten Liga, egal ob in Deutschland oder im Ausland, spielen. Bereits in den vergangenen beiden Transferperioden gab es immer wieder Interesse am Angreifer. So buhlten Union Berlin und der italienische Erstligist Como um die Dienste des ehemaligen deutschen U-Nationalspielers, doch Lautern wollte seinen Topstürmer nicht abgeben.