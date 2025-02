FCK leiht Breithaupt aus

Tim Breithaupt verschlägt es auf den Betzenberg. Wie der 1. FC Kaiserslautern bekanntgibt, kommt der Mittelfeldspieler auf Leihbasis bis Saisonende vom FC Augsburg. Breithaupt erhofft sich mehr Spielpraxis bei den Roten Teufeln: „Nach einer guten ersten Saison mit viel Einsatzzeit ist es mir wichtig, wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen – genau dafür spiele ich Fußball. Ich danke den Verantwortlichen, dass sie diese Leihe ermöglicht haben, und drücke dem FCA für die restliche Saison die Daumen. Mein Ziel ist es, im Sommer gestärkt nach Augsburg zurückzukommen.“

In Augsburg kam der 22-Jährige kaum zum Zug. Lediglich drei Einsätze konnte er in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend für die Fuggerstädter verzeichnen. Sein Vertrag in beim FCA läuft noch bis 2028.