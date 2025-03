Zweiter Frühling: Frohe Kunde für da Costa

Mainz 05 und Danny da Costa blicken einer gemeinsamen Zukunft entgegen. Wie aus der ‚Sky‘-Sendung ‚Transfer Update – die Show‘ hervorgeht, wollen sowohl der Bundesliga-Dritte als auch der Verteidiger den am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängern.

Da Costa war 2022 von Eintracht Frankfurt nach Mainz zurückgekehrt, wo er schon 2021 leihweise am Ball war. Nachdem er zwischenzeitlich nicht mehr gefragt war, fand der einstige Flügelspieler als Innenverteidiger eine neue Rolle, in der er aktuell zu glänzen weiß. Seit dem zehnten Spieltag stand da Costa – sofern einsatzfähig – immer in der Startelf.