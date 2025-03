Mukiele bereit für Bayer-Verbleib

Nordi Mukiele kann sich offenbar einen Verbleib bei Bayer Leverkusen über die Saison hinaus vorstellen. Gegenüber dem ‚kicker‘ will sich der 27-Jährige, der in dieser Saison von Paris St. Germain an die Werkself verliehen ist, zwar nicht auf seine weitere Vereinszukunft festlegen, betont allerdings, wie sehr es ihm bei seinem Leihklub gefällt: „Ich denke nur daran, alles für diesen Klub zu geben, in jedem Spiel, in jedem Training. Für alles, was sie mir seit dem ersten Tag, seit dem ich hier bin, gegeben haben. Wir werden sehen, was passiert, aber ich bin sehr dankbar für alles. Ich hoffe, dass es so weitergehen wird in der Zukunft. Wenn ich glücklich bin, spiele ich gut.“

Nach einem schwierigen Saisonstart hat sich der flexible Defensivspieler in die Startelf von Trainer Xabi Alonso gearbeitet und kommt bisher auf 22 Pflichtspieleinsätze: „Zu Beginn war ich nicht bereit, weil es zuvor eine lange Zeit war, in der ich nicht in der Startelf gestanden hatte. Das war nicht einfach, auch wenn man sieht, wie die letzte Saison für mich gelaufen ist.“ In der Vorsaison kam Mukiele für Paris lediglich 20 Mal zum Einsatz, darunter häufig nur in den Schlussminuten. Bayer besitzt keine Kaufoption für den Franzosen, ist laut dem Fachmagazin jedoch an einer festen Verpflichtung interessiert. Mukiele war 2022 für zwölf Millionen Euro von RB Leipzig nach Paris gewechselt und steht in der französischen Hauptstadt noch bis 2027 unter Vertrag.