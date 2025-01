Oral schwärmt von Bayern-Leihgabe Irankunda

Bei Grasshoppers Zürich erhofft man sich einiges von Nestory Irankunda. Vor dem Ligaspiel gegen den FC Sion (Samstag, 18 Uhr) geriet Zürich-Coach Tomas Oral nach nur wenigen Trainingseinheiten mit dem Leihspieler des FC Bayern ins Schwärmen: „Nes ist noch nicht der erfahrenste Spieler, aber ein unglaublich spannender Typ. In den Trainings sieht man schon, dass er für sein Alter sehr, sehr weit ist. Er ist schon Nationalspieler von Australien, das spricht für ihn. Und er hat ein Gesamtpaket, das du als offensiver Außenspieler brauchst. Ich erhoffe mir sehr viel von ihm.“

In der Hinrunde kam der 18-Jährige in der zweiten Mannschaft der Bayern zum Einsatz. Vier Tore und vier Assists steuerte der Sommerneuzugang in 15 Regionalliga-Partien zum Erfolg seiner Mannschaft bei. Während seiner Leihe in die Schweiz soll der talentierte Flügelspieler den nächsten Karriereschritt gehen und näher an die Bayern-Profis heranrücken.