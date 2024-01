Bergvall-Poker läuft heiß: Eintracht überbietet Barça

Im Poker um Schwedens Supertalent Lucas Bergvall geht es hin und her. Einem neuen Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge hat sich das Gefeilsche um den 17-jährigen Mittelfeldspieler zu einem Zweikampf zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt entwickelt. Beide Vereine können sich demzufolge die größten Hoffnungen auf einen Vollzug machen.

Die Blaugrana sollen die Zusage des Spielers in der Tasche haben. Bergvall habe sich bereits auf Barça festgelegt und wolle nur zu den Katalanen. Aber auch die Eintracht ist noch nicht aus dem Rennen, denn Bergvalls Verein Djurgardens IF bevorzugt scheinbar das Angebot der Hessen. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet in diesem Zusammenhang von zehn Millionen Euro Ablöse.

Wer setzt sich durch?

Die Blaugrana wiederum bieten den Schweden nur deren sechs Millionen – für die katalanische Sportzeitung allerdings „kein unüberwindbarer Unterschied“. Soll heißen: Barça hat noch Reserven zum Nachbessern, um die Frankfurter endgültig auszustechen. Andererseits dürfte die SGE darauf hoffen, auch noch den Spieler überzeugt zu bekommen.

Von Borussia Dortmund, zwischenzeitlich ebenfalls als einer der Favoriten gehandelt, ist inzwischen keine Rede mehr. Dafür sollen Juventus Turin und auch der FC Bayern Interesse an Bergvall zeigen. Es würde aber mittlerweile überraschen, sollte weder Barcelona noch die Eintracht das Rennen machen.