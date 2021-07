Bayer-Gerücht um Sargent

Der nächste Bundesligist scheint sich mit der Verpflichtung von Josh Sargent zu beschäftigen. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, war Bayer Leverkusens Chefscout Tim Steidten im Trainingslager von Werder Bremen anwesend. „Josh ist natürlich ein interessanter Spieler, aber mehr möchte und kann ich dazu nicht sagen“, wird der Kaderplaner zitiert.

Steidten war vor seinem Engagement in Leverkusen bei Werder tätig und kennt Sargent daher sehr gut. Neben Bayer wurde zuletzt auch Eintracht Frankfurt ein Interesse am 21-jährigen US-Amerikaner nachgesagt. Die Ablöseforderungen von bis zu zehn Millionen Euro sollen bei den Adlern allerdings für sofortiges Abwinken gesorgt haben. Fraglich, ob Leverkusen bereit wäre, so viel Geld für den Stürmer auf den Tisch zu legen.