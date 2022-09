OP: Schalkes Kaminski weiter raus

Marcin Kaminski steht dem FC Schalke auch in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung. Wie der Bundesliga-Aufsteiger bekanntgibt, musste sich der Innenverteidiger am heutigen Dienstag einem kleinen operativen Eingriff an der Wade unterziehen. Hintergrund ist eine Schnittwunde, die nicht wie erhofft verheilt ist.

Kaminski verpasste wegen seiner Blessur bereits die vergangenen beiden Schalke-Spiele. Zu Saisonbeginn hatte Trainer Frank Kramer den 30-jährigen Polen zweimal in die Startelf beordert.