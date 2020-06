Real: Entscheidung bei Ödegaard

Martin Ödegaard wird aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison für Real Sociedad San Sebastián auflaufen. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge hat Real Madrid entschieden, den 21-jährigen Norweger ein weiteres Jahr im Baskenland zu parken. Ödegaard habe diesem Plan auch schon zugestimmt.

Bis 2023 ist der offensive Mittelfeldspieler noch an die Königlichen gebunden. In San Sebastián hat Ödegaard in der aktuellen Saison einen großen Entwicklungsschritt gemacht. Sieben Tore und acht Assists stehen nach 30 Pflichtspielen zu Buche.