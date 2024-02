Juve: Der Sommer-Plan bei Samardzic

Die Akte Lazar Samardzic ist für Juventus Turin noch nicht geschlossen. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, plant die Alte Dame im Sommer einen neuen Vorstoß beim Mittelfeldspieler von Udinese Calcio. Ein Versuch, den 21-jährigen Serben im Januar zu verpflichten, scheiterte an den unterschiedlichen Vorstellungen beider Klubs beim Transfermodell.

Auch nach der Saison peilen die Verantwortlichen von Juve eine Leihe mit Kaufoption an, so das italienische Sportportal. Udinese will den gebürtigen Berliner aber nur verkaufen oder maximal eine Leihe mit Kaufverpflichtung akzeptieren. Samardzic selbst soll weiterhin an einem Wechsel nach Turin interessiert sein. Ob sich die Vereine im Sommer doch noch einigen können, wird sich zeigen.