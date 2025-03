Kimmich-Deal morgen fix?

Zeitnah ist mit Joshua Kimmichs Vertragsverlängerung zu rechnen. Schon am morgigen Donnerstag, spätestens aber bis zum kommenden Bundesligaspiel gegen Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr) will der FC Bayern den Deal offiziell bekanntgeben, berichten ‚Bild‘ und ‚Sport Bild‘ unisono.

Nach mehreren Wendungen verdichteten sich zuletzt die Anzeichen, dass der 30-jährige Sechser seinen auslaufenden Kontrakt an der Säbener Straße doch ausdehnt. Beide Parteien ließen nach dem Weiterkommen in der Champions League am gestrigen Dienstagabend eine Fortsetzung der Zusammenarbeit durchblicken. Im Gespräch ist ein neues Arbeitspapier bis 2029.