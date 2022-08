Bundesliga-Interesse an Tavsan

In Deutschland sind offenbar einige Klubs auf Elayis Tavsan (21) aufmerksam geworden. Laut ‚Voetbal International‘ gibt es besonders großes Interesse bei Vereinen aus der Bundesliga und der Serie A am Rechtsaußen von der NEC Nijmegen.

Der Eredivisie-Klub besitzt allerdings eine Option, um den bis 2023 datierten Arbeitsvertrag einseitig um ein weiteres Jahr zu verlängern. Dementsprechend halten die Verantwortlichen in Nijmegen alle Zügel in der Hand, wenn es um die Zukunft des niederländischen Junioren-Nationalspielers geht. Tavsan denkt jedoch schon über seinen nächsten Schritt nach: „Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, welche Art von Wettbewerb zu mir passt. Das kann in den Niederlanden sein, aber auch im Ausland.“