Verbandspräsident mit Ancelotti-Klartext

Carlo Ancelotti wird auch über die anstehende Weltmeisterschaft hinaus Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft bleiben. Das bekräftigte Samir Xaud, der Verbandspräsident des fünffachen Weltmeisters, während einer Presserunde in Fortaleza. Es sei „sicher“, dass die Vertragsverlängerung mit dem Italiener bis 2030 noch vor WM-Beginn unter Dach und Fach gebracht werde.

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Die Einzelheiten des neuen Kontrakts würden aktuell mit den Beratern des Trainers geklärt, der seine Bereitschaft bereits signalisiert hatte. Ancelotti soll auch bei der nächsten WM in Marokko, Portugal und Spanien auf der Bank der Südamerikaner sitzen. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über eine Ancelotti-Rückkehr nach Europa, wo einige Topklubs im Sommer auf Trainersuche sein werden. Diesen möchte der brasilianische Verband schnellstmöglich einen Riegel vorschieben.