Klopps Titelhunger hält an | Reals unantastbare Fünf

Kloppo ist noch nicht satt

Jürgen Klopps Hunger nach Titeln ist trotz der ersten Meisterschaft mit dem FC Liverpool seit 30 Jahren ungebrochen. „Wir werden nicht aufhören“, zitiert der ‚Daily Telegraph‘ Kloppo auf der Titelseite. Der 53-Jährige verspricht: „Wir müssen wirklich konzentriert bleiben, und das werden wir auch tun. Wenn ich sage, dass wir nicht aufhören werden, bedeutet das nicht, dass wir alles gewinnen werden, sondern dass wir uns weiter verbessern wollen.“ Der ein oder andere Titel mehr im Trophäenschrank würde den Bau einer Statue wohl beschleunigen.

Zidanes „Untouchables“

Im Kopf-an-Kopf-Rennen im Titelrennen in La Liga werden Ausrutscher sofort bestraft. Die ‚as‘ schaut in ihrer heutigen Ausgabe daher auf die „Unantastbaren“ von Real Madrid, auf die sich Coach Zinedine Zidane jederzeit verlassen kann. Dani Carvajal, Karim Benzema, Sergio Ramos, Raphaël Varane und Thibaut Courtois zieren die Titelseite. Das Quintett stand seit dem Liga-Restart in jedem Pflichtspiel für die Königlichen auf dem Platz. Die Bilanz: Vier Siege in Folge. Zidane hätte wohl nichts dagegen, die Serie weiter auszubauen.

Trainerfrage: Benfica denkt groß

In Portugal beschäftigt man sich mit der Trainersituation bei Benfica Lissabon. Cheftrainer Bruno Lage ist nicht länger unumstritten bei den Adlern. Laut ‚Record‘ hat Benfica zwei prominente Nachfolger im Visier. So stehen der ehemalige Arsenal-Coach Unai Emery und Ex-Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino ganz oben auf der Wunschliste. Beide müssten bei einem Wechsel in die Küstenstadt allerdings satte Abstriche beim Gehalt machen.