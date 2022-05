Runjaic soll Legia-Trainer werden

Kosta Runjaic könnte schön in Kürze als neuer Trainer von Legia Warschau vorgestellt werden. Wie das Webportal ‚Interia‘ berichtet, reiste der deutsche Trainer am Sonntag in die polnische Hauptstadt, um Verhandlungen mit dem 15-fachen polnischen Meister zum Abschluss zu bringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Runjaics Vertrag bei Pogon Stettin läuft im Sommer aus. Den Klub aus dem Nordwesten Polens trainiert der 50-Jähriger bereits seit 2017. Legia schwächelt in der laufenden Saison und liegt aktuell überraschend nur auf Rang zwölf in der Ekstraklasa.