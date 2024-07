Stuttgart: Hoeneß sauer über Abgänge

Sebastian Hoeneß ist über den Abgang gleich mehrerer Leistungsträger verärgert. Laut der ‚Bild‘ machte der Trainer des VfB Stuttgart beim Trainingsauftakt der Schwaben am Donnerstag klar: „Ich bin auch nur ein Mensch. Natürlich habe ich mich nicht gefreut. Ich war sauer, dass es sich so entwickelt. Ich will eine gute Mannschaft haben und wettbewerbsfähig sein.“ Der Wechsel von Hiroki Ito (25) zum FC Bayern München steht bereits seit einigen Wochen fest.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Donnerstagvormittag bestätigte VfB-Sportchef Fabian Wohlgemuth auch die anstehenden Abgänge von Serhou Guirassy (28) und Waldemar Anton (27). Beide Profis zieht es wohl zu Borussia Dortmund. Trotz des Verlusts dieses Trios möchte Hoeneß jedoch optimistisch auf die kommende Saison blicken: „Wir wollen das Beste aus der Situation machen. Es hilft ja nicht, zu zweifeln. Außerdem war es zu erwarten. Wir sind Vizemeister geworden und haben guten Fußball gespielt. Die Abgänge sind bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehbar und vertretbar.“