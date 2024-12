MLS-Finale ohne Reus?

Marco Reus muss womöglich auf einen Einsatz im Finale um die Meisterschaft in der MLS verzichten. Wie ‚Sky‘ berichtet, droht der Mittelfeldspieler von LA Galaxy aufgrund von Adduktorenproblemen für das Spiel am Samstag (22 Uhr) gegen die New York Red Bulls auszufallen. Um rechtzeitig fit zu werden, hat der Ex-Borusse mit Dr. Ralph Frank extra einen Physiotherapeuten aus Deutschland einfliegen lassen. Nichtsdestotrotz handelt es sich um einen Wettlauf gegen die Zeit.

Der 35-Jährige wechselte im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund nach Los Angeles. Abseits seiner überragenden fußballerischen Fähigkeiten haftet ihm das Image eines Pechvogels an. Der Titel in der MLS wäre die erste Meisterschaft seiner Karriere.