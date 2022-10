Selimbegovic verlängert beim Jahn

Mersad Selimbegovics Vertrag bei Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat sich automatisch um eine weitere Saison verlängert. Der Kontrakt des 40-jährigen Cheftrainers ist nun bis Sommer 2024 datiert. „Wenn ich mir vor Augen führe, was in den vergangenen Jahren beim SSV Jahn entstanden ist, dann macht mich das sehr stolz. Teil dieser Entwicklung sein zu dürfen, ist jeden Tag Antrieb für mich, mein Bestes für den SSV Jahn zu geben“, so Selimbegovic.

Geschäftsführer Philipp Hausner betont: „Mersad steht für all das, was den SSV Jahn auszeichnet und stark macht, angefangen von unseren Werten bis hin zu unserer Spielidee. Neben seinen hervorragenden fachlichen, methodischen und menschlichen Fähigkeiten hat Mersad in den vergangenen Monaten das Jahn Jahresmotto ‚Vereint vorangehen‘ mit enormem persönlichem Engagement vorgelebt.“ Selimbegovic, von 2006 bis 2012 als Abwehrspieler für den Jahn am Ball, arbeitete sich über mehrere Trainerstationen zum Chefcoach der Regensburger hoch. Seit 2019 steht er an der Seitenlinie der Oberpfälzer.