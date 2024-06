Wilder Kick: Kroatien kassiert Last-Minute-Ausgleich

Kroatien spielt gegen Albanien nach einem späten Ausgleich nur 2:2 und muss um die Qualifikation für das Achtelfinale zittern. Der Vize-Weltmeister von 2018 geriet bereits nach in der 11. Minute in Rückstand. Nach einer scharfen Halbfeldflanke von der rechten Seite kam Qazim Laci völlig ungestört zum Kopfball und versenkte die Kugel im kurzen Eck. Kroatien übernahm in der Folge zwar die Kontrolle über die Partie und hatte deutlich mehr Spielanteile, doch die großen Chancen hatten weiterhin die Albaner. Kroatiens Torhüter Dominik Livakovic verhinderte nach einem albanischen Konter gegen Kristjan Asllani mit einer starken Parade jedoch einen noch höheren Pausenrückstand (31.).

In der zweiten Halbzeit kamen Luca Modric und Co besser aus der Kabine. Die Angriffe der Kroaten wurden zwingender und kamen auch immer häufiger zum Abschluss. Der Druck auf die albanische Abwehr wurde minütlich größer und mündete in einem Doppelschlag der Kroaten. Nach starker Vorarbeit von Joker Ante Budimir traf Andrej Kramaric aus halblinker Position zum Ausgleich (74.). Drei Minuten später war die Partie gedreht. Der Abschluss des ebenfalls eingewechselten Luka Sucic wurde von einem albanischen Verteidiger geblockt und prallte vom Schienbein von Darmstadts Klaus Gjasula als Eigentor ins Netz. In der Schlussphase warf Albanien jedoch noch einmal alles nach vorne. Ausgerechnet Gjasula erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit nach einem Pass von der Grundlinie aus Mittelstürmerposition den Ausgleich.