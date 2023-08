Hertha: Lukebakio-Transfer steht bevor

Dodi Lukebakio und Hertha BSC werden offenbar zeitnah endgültig getrennte Wege gehen. Laut dem spanischen ‚El Desmarques‘ steht der 25-jährige Offensivspieler vor dem Transfer zum FC Sevilla. Die Andalusier sollen aktuell die finalen Schritte unternehmen, um die Verpflichtung des Belgiers abzuschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

An die Berliner ist Lukebakio noch bis 2024 gebunden, in den Planungen des Zweitligisten spielt er aber keine Rolle mehr. An den ersten drei Spieltagen der Hertha war der Linksfuß gar nicht mehr Teil des Kaders. Bis zu acht Millionen Euro soll er nun in die Vereinskassen der Alten Dame spülen.