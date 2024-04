Barças Angebot an Roberto

Beim FC Barcelona will man mit Kapitän Sergi Roberto weitermachen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, haben die Katalanen dem 32-Jährigen bereits mitgeteilt, den am Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr und zu gleichbleibendem Gehalt verlängern zu wollen. Die Verhandlungen sollen in den kommenden Wochen vertieft werden.

Roberto steht der Idee offen gegenüber, will aber erst noch die Meinung des neuen Trainers erfahren, den man in Barcelona derzeit noch sucht. Der Mittelfeldspieler könnte sich zudem einen Wechsel in die Major League Soccer vorstellen. Für Barça schnürt Roberto schon seit 18 Jahren die Schuhe.