Hannover 96 legt noch einmal in der Defensive nach. Wie die Niedersachsen offiziell verkünden, wechselt Karl Steinmann (20) bis Saisonende leihweise vom SC Freiburg zum Zweitligisten. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht im Deal enthalten. In Freiburg war der Rechtsverteidiger bisher für die zweite Mannschaft aktiv, absolvierte noch keine Pflichtspielminute für die Profis. Dennoch verlängerten die Breisgauer den Vertrag mit dem Rechtsfuß erst im Juli. Der Durchbruch soll dem gebürtigen Freiburger jetzt in Hannover gelingen.

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Herzlich willkommen, Karl! 👋



Mit einem jungen Talent vom SC Freiburg erweitert Hannover 96 seine Möglichkeiten in der Defensive: Karl #Steinmann wechselt bis zum Ende der laufenden Saison auf Leihbasis an den Maschsee. ⬇️ #H96 #NiemalsAllein ⚫⚪💚https://t.co/ykXz0zB85f — Hannover 96 (@Hannover96) August 25, 2026

Hannovers Sportdirektor Ralf Becker sagt: „Mit Karl bekommen wir einen jungen, sehr gut ausgebildeten Defensivspieler in unseren Kader. Er hat großes Potenzial, will sich bei uns beweisen, den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und wird den Konkurrenzkampf auf den Schienenpositionen sicherlich noch einmal erhöhen. Auf der rechten Defensivseite schließen wir mit der Verpflichtung eine offene Planstelle in unserem Kader.“