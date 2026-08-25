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Offiziell 2. Bundesliga

Hannover holt Steinmann

von Martin Schmitz - Quelle: hannover96.de
1 min.
Karl Steinmann im Freiburg-Trikot @Maxppp

Hannover 96 legt noch einmal in der Defensive nach. Wie die Niedersachsen offiziell verkünden, wechselt Karl Steinmann (20) bis Saisonende leihweise vom SC Freiburg zum Zweitligisten. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht im Deal enthalten. In Freiburg war der Rechtsverteidiger bisher für die zweite Mannschaft aktiv, absolvierte noch keine Pflichtspielminute für die Profis. Dennoch verlängerten die Breisgauer den Vertrag mit dem Rechtsfuß erst im Juli. Der Durchbruch soll dem gebürtigen Freiburger jetzt in Hannover gelingen.

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Hannovers Sportdirektor Ralf Becker sagt: „Mit Karl bekommen wir einen jungen, sehr gut ausgebildeten Defensivspieler in unseren Kader. Er hat großes Potenzial, will sich bei uns beweisen, den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und wird den Konkurrenzkampf auf den Schienenpositionen sicherlich noch einmal erhöhen. Auf der rechten Defensivseite schließen wir mit der Verpflichtung eine offene Planstelle in unserem Kader.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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