Iglesias kommt – geht Azmoun den umgekehrten Weg?

Betis Sevilla könnte die durch den bevorstehenden Abgang von Borja Iglesias (31) entstehende Lücke im Sturmzentrum mit Sardar Azmoun (29) schließen. Das spanische Online-Portal ‚Relevo‘ berichtet, dass die Andalusier Interesse an dem Iraner bekunden, der aktuell von Bayer Leverkusen an die AS Rom verliehen ist.

Beide Transfers sind dennoch unabhängig voneinander zu betrachten. Iglesias wird auch dann zum deutschen Tabellenführer wechseln, sollte sich der Azmoun-Deal nicht konkretisieren. Ohnehin zeigt die Roma laut ‚Relevo‘ bislang wenig Bereitschaft, den Rechtsfuß abzugeben, auch wenn dessen Einfluss seit seiner Unterschrift mit einem Tor in 13 Partien sehr gering ausfällt.