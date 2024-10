Mbappé-Comeback: Ancelotti gewährt Einblick

Kylian Mbappé könnte deutlich früher in den regulären Spielbetrieb zurückkehren als bislang gedacht. Schon ein Einsatz am morgigen Mittwoch im Champions League-Spiel gegen den OSC Lille (21 Uhr) sei theoretisch möglich, erklärte Carlo Ancelotti auf der heutigen Pressekonferenz: „Er hat sich sehr gut und sehr schnell erholt. Er hat gestern trainiert und heute hat er das komplette Training bei uns absolviert. Bald werden wir die Entscheidung gemeinsam treffen, denn das Letzte, was wir wollen, ist, Risiken einzugehen.“

Mbappé hatte sich vor einer Woche beim 3:2-Sieg gegen Deportivo Alavés eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und deshalb das Stadtderby gegen Atlético Madrid (1:1) verpasst. Ursprünglich war mit einer Ausfallzeit von rund drei Wochen gerechnet worden. In neun Spielen für Real stehen für den französischen Nationalstürmer sieben Tore und ein Assist zu Buche.