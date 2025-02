Kompletter Rückzug: Schmidt verlässt Mainz

Martin Schmidt zieht sich bei Mainz 05 aus privaten Gründen aus seiner Beraterfunktion zurück und verlässt den Bundesligisten nach insgesamt zwölf Jahren im Klub. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung der 05er hervor. Der 57-jährige Ex-Coach der Rheinhessen hatte bereits im vergangenen Sommer seinen Sportdirektorposten aufgegeben und war seitdem lediglich noch in beratender Funktion tätig. Der Schritt sei bereits seit längerer Zeit beschlossen und wurde nach Abschluss der Transferphase nun vollzogen, heißt es im Vereinsstatement.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Während unserer Zusammenarbeit bei Mainz 05 durften wir seit 2010 viele besondere Momente zusammen erleben. Er hat sowohl als Trainer als auch als Sportdirektor mehrere emotionale Abstiegskämpfe erfolgreich bestritten, konnte erstmals in der Klubhistorie direkt in die Gruppenphase der Europa League einziehen und dem Verein auch in neuer Rolle als Sportdirektor und Berater mit seiner Fußballexpertise weiterhelfen“, lässt sich 05-Sportvorstand Christian Heidel zitieren. „Nach so vielen Jahren ist dieser Abschied für mich mit sehr vielen Emotionen verbunden. Mainz hat mein Leben geprägt und mit einem Rucksack voller Erfahrungen, Erfolge und unvergesslichen Momenten der Freude kann ich nun neue Projekte und Herausforderungen ins Auge fassen“, so Schmidt.