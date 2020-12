Koch-Verletzung: Bielsa plant ohne Ersatz

Bei Leeds United rechnet man nach Robin Kochs Knieoperation erst zur Mitte der Rückrunde wieder mit dem 24-Jährigen. Leeds-Coach Marcelo Bielsa äußerte sich auf der heutigen Pressekonferenz zum Gesundheitszustand des deutschen Nationalspielers: „Die Operation ist gut verlaufen und die Dauer seiner Abwesenheit hängt von der Entwicklung ab, aber er wird wahrscheinlich für drei Monate fehlen. Es ist eine Schande, ihn so lange zu vermissen, aber während einer Saison ist es normal, dass einem Team solche Verletzungen passieren.“

Um seinen Platz beim Premier League-Aufsteiger muss sich Koch jedoch keine Sorgen machen. Bielsa plant nicht, den deutschen Nationalspieler auf dem Wintertransfermarkt zu ersetzen. „Wir denken nicht an die Möglichkeit, einen weiteren Innenverteidiger in die Mannschaft zu holen“, betonte der 65-Jährige. Koch war im Sommer für 13 Millionen Euro vom SC Freiburg zu den Whites gewechselt. Seitdem stand der 1,91 Meter große Abwehrspieler in allen elf Ligaspielen in der Startelf.