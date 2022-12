Pauli verpflichtet Maurides

Der FC St. Pauli verpflichtet einen neuen Mittelstürmer. Wie die Kiezkicker bekanntgeben, wechselt der Brasilianer Maurides vom polnischen Erstligisten Radomiak an das Millerntor. Über die Länge des Kontraktes machen die Hamburger keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Stürmer sagt zu seiner Verpflichtung: „Ich habe mich über den FC St. Pauli informiert und nur Gutes gehört. Ich suche immer wieder nach neuen Herausforderungen und möchte helfen, den Verein wieder weiter nach oben in der Tabelle zu bringen.“ Für Radomiak stand Maurides in der laufenden Saison in 16 von 17 Ligaspielen auf dem Platz und war an acht Treffern beteiligt (vier Tore, vier Vorlagen).

Lese-Tipp

St. Pauli: Plädoyer für Hürzeler