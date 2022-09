Bellerín wechselt zurück nach Barcelona

Nach seiner Leihe zu Real Betis Sevilla wäre Héctor Bellerín gerne dauerhaft in Andalusien geblieben, ein Wechsel kam aber nicht zustande. In La Liga wird der Rechtsverteidiger dennoch weiterhin zu sehen sein. Wie der FC Barcelona offiziell bestätigt, heuert Bellerín bei seinem Jugendverein an und erhält einen Vertrag bis 2023. Den Vertrag beim FC Arsenal löste der Spanier zuvor auf.

Die Ausstiegsklausel ist auf 50 Millionen Euro festgesetzt. Zwischen 2003 und 2011 wurde der gebürtige Katalane in La Masia ausgebildet. Der Transfer geht dem Vernehmen nach ablösefrei über die Bühne, der bis 2023 datierte Vertrag beim FC Arsenal wurde zuvor aufgelöst.

Bei den Londonern beendete der vierfache Nationalspieler seine fußballerische Ausbildung und sammelte insgesamt 239 Pflichtspiele. Zuletzt spielte Bellerín unter Mikel Arteta aber keine Rolle mehr. Mit Xavi als Trainer will der 27-Jährige nun seine ins Stocken geratene Karriere bei Barça wiederbeleben.