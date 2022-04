Benzema lockt Mbappé

Karim Benzema (34) würde sich über seinen Nationalmannschaftskollegen Kylian Mbappé bei Real Madrid freuen. Der französische Mittelstürmer sagt der ‚L’Équipe‘ mit einem Grinsen: „Ich würde gerne auch im Verein mit ihm spielen. Ich glaube, wir würden mit ihm doppelt so viele Tore schießen. Vielleicht sogar dreimal so viele.“

Mbappés Vertrag bei Paris St. Germain läuft aus. Lange schien sein Wechsel nach Madrid in Stein gemeißelt, mittlerweile scheint PSG aber wieder Chancen auf eine Verlängerung zu haben. „Ich habe mich für nächstes Jahr noch nicht entschieden“, sagte der 23-jährige Superstar kürzlich. Der Grund sei, dass „es neue Elemente gibt“. Laut ‚Le Parisien‘ will Mbappé zunächst abwarten, wie die Sportdirektoren- und Trainerposten bei PSG in der kommenden Saison besetzt sein werden.