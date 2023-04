Leipzig-Stürmer: Vier Kandidaten auf der Liste

RB Leipzig wird sich womöglich aus dem Rennen um Folarin Balogun (21) verabschieden. Laut ‚Sky‘ will sich der Bundesligist umorientieren, sollte der FC Arsenal bei seiner Ablöseforderung von 40 Millionen Euro bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Balogun, aktuell nach Frankreich an Stade Reims verliehen (33 Spiele, 19 Tore), steht in London bis 2025 unter Vertrag. Auch mit Blick auf die zahlreichen Interessenten setzt Arsenal das Preisschild entsprechend hoch an.

Lese-Tipp

Gladbach verlängert mit Neuville

Noch teurer wäre Jonathan David vom OSC Lille (34 Pflichtspiele, 23 Tore), der sich ebenfalls im Visier der Sachsen befindet. Der Ligue 1-Klub ruft 65 Millionen Euro Ablöse auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leipzigs Alternativen

In Leipzig schauen sie sich also vorsorglich anderweitig um. So wurde Victor Boniface (22) bereits mehrfach gescoutet, berichtet ‚Sky‘. Der Nigerianer von Royale Union Saint-Gilloise befindet sich auch bei Union Berlin und Eintracht Frankfurt auf dem Zettel.

Boniface überzeugt bei den Belgiern, die Donnerstag im Europa League-Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen den Kürzeren zogen, mit 30 Scorerpunkten (20 Tore, 10 Assists) in 49 Pflichtspielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein weiterer Leipzig-Kandidat ist laut ‚Sky‘ Loïs Openda (23). Der belgische A-Nationalspieler absolviert mit dem RC Lens, Tabellendritter der Ligue 1, eine herausragende Saison. 17 Tore stehen nach 32 Spielen auf Opendas Konto. Konkretes Interesse signalisiert nach FT-Infos neben weiteren Klubs auch Eintracht Frankfurt.