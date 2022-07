Derby d‘Italia um Turins Bremer

In der Serie A deutet sich ein Transferduell um einen der begehrtesten Verteidiger der Liga an. Seit Wochen ist der Brasilianer Bremer vom FC Turin ein heißer Kandidat bei Inter Mailand. Laut ‚Tuttosport‘ buhlt nun aber auch Juventus Turin um die Dienste des 25-jährigen Innenverteidigers. Torino erwarte ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro plus Prämien.

Der Grund für Juves Vorstoß liegt auf der Hand: Der FC Bayern wirbt energisch um Matthijs de Ligt (22), ein Wechsel des Niederländers auf die andere Seite Alpen ist wahrscheinlich. Ersatzkandidat Kalidou Koulibaly (31) hat inzwischen in England beim FC Chelsea unterschrieben. Der Plan B heißt nun ganz offensichtlich Bremer.