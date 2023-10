BVB-Zukunft: Reus trifft Grundsatzentscheidung

Im April verlängerte Marco Reus seinen Vertrag bei Borussia Dortmund um eine weitere Saison bis 2024. Die Kapitänsbinde gab der 34-Jährige im Sommer zwar ab – Ambitionen hat er aber nach wie vor. Diese unterstrich er zuletzt auch mit drei Toren in Serie.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, will Reus definitiv auch in der kommenden Spielzeit noch mitmischen. Priorität Nummer eins hat dabei ein weiteres Jahr beim BVB. Sollte es dazu nicht kommen, ist offenbar auch ein Wechsel innerhalb der Bundesliga denkbar. „Am liebsten in Deutschland“ wolle Reus weiterspielen, so die ‚Bild‘.

Schon vor seiner Verlängerung beim BVB wurde Reus mit einem Wechsel zu RB Leipzig in Verbindung gebracht. Damals wie heute kaum vorstellbar – ist der ehemalige deutsche Nationalspieler doch eine echte Dortmunder Vereinslegende. Ausgeschlossen ist im heutigen Fußball-Geschäft aber wohl ohnehin nichts mehr.