Ibisevic: Schalke-Aus „eine Befreiung“

Vedad Ibisevic blickt auf seinen Rauswurf beim FC Schalke 04 zurück. „Es ist unglücklich gelaufen“, erinnert sich der ehemalige Bundesliga-Stürmer im Gespräch mit ‚Transfermarkt.de‘. Zu den Differenzen mit dem damaligen Knappen-Trainer Manuel Baum sagt er rückblickend: „Natürlich kam meine Meinung nicht so gut an. Aber ganz ehrlich: Für mich war das am Ende auch eine Befreiung, weil es für mich sehr schwer gewesen wäre, einfach so weiterzumachen.“

Nach seinem viermonatigen Intermezzo auf Schalke fand der heute 37-jährige Bosnier keinen reizvollen Verein mehr und beendete die aktive Karriere. Mittlerweile arbeitet Ibisevic als Stürmer-Trainer bei Hertha BSC. Einen Job als Chefcoach kann er sich vorstellen: „Ich möchte meine Trainerlizenzen auf jeden Fall machen. Dann schaue ich mal, in welche Richtung es geht. […] Im Moment bin ich näher dran am Trainerjob, das ist für mich interessant.“