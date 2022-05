Köln: Folgt Krauß auf Özcan?

Dem 1. FC Köln könnte im Sommer ein Aderlass bevorstehen. Neben Toptorjäger Anthony Modeste (34) und Mittelfeldmotor Ellyes Skhiri (26) könnte auch Salih Özcan (24) den Verein verlassen. Der dynamische Mittelfeldspieler hat sich mit grandiosen Leistungen in dieser Spielzeit in den Fokus von Borussia Dortmund gespielt.

Und die Kölner bereiten sich offenbar schon auf einen Abgang des Eigengewächses vor. Nach Informationen des ‚Express‘ bekunden die Geißböcke Interesse an Tom Krauß, der aktuell von RB Leipzig an den 1. FC Nürnberg verliehen ist. Leipzig zeigt sich mit Blick auf einen Abgang gesprächsbereit – in Frage komme eine weitere Leihe oder ein Verkauf mit Rückkaufoption.

Konkurrenz erwartet die Kölner aus der Bundesliga: Auch der FC Augsburg hat Krauß auf dem Zettel und würde den Sechser Berichten zufolge gerne in die Fuggerstadt lotsen. Mit starken Leistungen hat sich der 20-Jährige in dieser Saison für höhere Aufgaben empfohlen. Den FCN wird Krauß sicher verlassen, wie der Zweitligist am heutigen Mittwoch bestätigt hat.