Neuer Sechser: Augsburg bewirbt sich für Krauß-Leihe

„Es ist für mich wichtig, was ich nächstes Jahr will. In zwei, drei Wochen werde ich mich entscheiden: für den Club oder womöglich auch gegen ihn. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir werden sehen, wo es dann weitergeht“, kündigte Tom Krauß am Sonntag im ‚Bayrischen Rundfunk‘ an. Eine Entscheidung ist aber offenbar bereits gefallen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 1. FC Nürnberg den Kampf um eine weitere Ausleihe des Mittelfeld-Talents verloren. Demnach wird der 20-Jährige das Leihgeschäft „definitiv nicht mehr verlängern“. Für seinen Stammverein RB Leipzig wird der Youngster aber in der kommenden Saison vermutlich auch noch nicht auflaufen.

Augsburg Favorit auf Krauß-Leihe

Laut der Boulevardzeitung gilt der FC Augsburg als „heißester Kandidat“, die Fuggerstädter bewerben sich ebenfalls um eine Leihe des sechsfachen U21-Nationalspielers.

Für die Franken kam Krauß in der laufenden Saison auf 31 Pflichtspieleinsätze und war an sieben Treffern direkt beteiligt. In Leipzig ist der Mittelfeldspieler noch bis 2025 vertraglich gebunden.